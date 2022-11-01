Шольц заявил об отсутствии санкций на российское зерно

Зерно можно экспортировать по всему миру, отметил глава правительства ФРГ

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российское зерно не подпадает под санкции, его можно экспортировать по всему миру.

"Украина и Россия являются крупнейшими экспортерами прежде всего пшеницы и соответствующих продуктов, в том числе удобрений, и поэтому, пожалуй, очень важно воспользоваться случаем еще раз, чтобы сказать, что экспорт пшеницы, ячменя и всего прочего, что производится на Украине, а также в России, никогда не подпадал под санкции <...>, как утверждает [президент России Владимир] Путин", - сказал Шольц во вторник в ходе общения с гражданами в городе Гифхорн (федеральная земля Нижняя Саксония), которое транслировалось на сайте правительства. "Необходимо сказать, что на российское зерно нет санкций, его можно экспортировать по всему миру", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

В то же время Шольц выразил озабоченность тем, что зерновой коридор, о котором договаривались генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Тайип Эрдоган, "сейчас снова ставится под сомнение".

Ранее во вторник лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалась зерновая сделка и были обозначены условия ее возобновления. Путин обратил внимание турецкого коллеги на то, что вторая часть пакетных договоренностей по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки выполнена не была. Президент РФ также заявил своему визави, что за три месяца действия этих договоренностей по вывозу украинского зерна так и не выполнена задача обеспечения доставки продовольствия в приоритетном порядке наиболее нуждающимся странам.

Минобороны РФ сообщило 29 октября, что из-за террористического акта, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов".

24 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что часть сделки, отвечающая за продвижение экспорта российской продукции, выполняется не полностью, несмотря на намерения ООН. По его словам, проблемы создаются "западными санкциями на заход российских судов европейскими портами, санкциями, которые запрещают иностранным судам заходить в российские порты, санкциями, которые накладывают ограничения на деятельность соответствующих компаний в сфере фрахта или страхования".