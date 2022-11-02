В Приморье в 2023 году планируют провести догазификацию почти 1,3 тыс. домовладений

Возможность подключения к газу обеспечат в трех населенных пунктах края

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Догазификацию почти 1,3 тыс. домовладений в трех населенных пунктах Приморья планируется провести в 2023 году, также запланировано завершение строительства и подключение к газовым сетям новой котельной во втором по величине городе края Уссурийске и завершение строительства газораспределительной станции (ГРС) во Владивостоке. Об этом в среду сообщила ТАСС заместитель председателя правительства региона Елена Пархоменко.

"В 2023 году запланированы мероприятия по догазификации в трех населенных пунктах: городах Владивосток и Уссурийск, селе Красный Кут, в том числе 1 285 домовладений. Также планируется завершение строительства и подключение к сетям газораспределения котельной в городе Уссурийске (ул.Раковская). К концу 2023 года планируется завершение строительства ГРС-2 "Владивосток", что позволит обеспечить возможность подключения 363 домовладений", - сообщила Пархоменко.

Она отметила, что в Уссурийске мероприятия по переводу котельных на использование газа ведутся уже третий год, здесь на это топливо переведены уже семь котельных. "Это уход от мазута, от угля, это не только экология, но еще и экономически выгодно для теплоснабжающего предприятия Уссурийска, и на эти цели ежегодно из бюджета Приморского края порядка 1 млрд рублей направляется на строительство газопроводов, тепловых сетей и переоборудование котельных", - отметила Пархоменко.

Говоря о проделанной в 2022 году работе по газификации, она сообщила, что в план-график работ этого года вошли Уссурийск, села Славинка и Красный Кут. В Уссурийске подрядчики ведут строительно-монтажные работы на четырех объектах догазификации. Здесь поступило 2 050 заявок на догазификацию, 11 домовладений уже подключены к сетям газораспределения. Уссурийское предприятие тепловых сетей открыло магазин по продаже внутридомового газового оборудования, а также оказывает услуги по проектированию сетей внутри границ земельного участка.

В Славинке полностью выполнена линейная часть газопровода, специалисты обеспечили возможность подключения к газу 216 домовладений. В селе Красный Кут линейная часть газопровода также выполнена полностью, здесь обеспечена возможность газификации 106 домовладений.

"До конца 2022 года планируется завершение строительно-монтажных работ на четырех объектах догазификации в городе Уссурийске, что позволит обеспечить возможность подключения к сетям газораспределения 2 631 домовладения. Продолжится работа по подключению абонентов к сетям газораспределения, а также по информированию населения о процессе подключения. До конца 2022 года в селах Воздвиженка и Летно-Хвалынское планируется подключение двух котельных к сетям газораспределения", - сообщила Пархоменко.