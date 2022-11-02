Маск заявил, что не изменит своего мнения о стоимости верификации в Twitter

Верификация в социальной сети будет стоить $8, отметил предприниматель

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Верификация в социальной сети Twitter будет стоить $8, несмотря на возражения некоторых пользователей. Об этом заявил во вторник новый владелец платформы Илон Маск.

"Всем тем, кто жалуется: пожалуйста, продолжайте жаловаться, но стоимость [подписки] останется на уровне $8", - написал он в Twitter .

Ранее во вторник Маск предложил ввести плату в $8 в месяц за подтверждение подлинности учетной записи в соцсети. По словам предпринимателя, предложенная им опция "уничтожит ботов", вдвое сократит количество рекламы на платформе, а также позволит пользователям с подтвержденными аккаунтами публиковать длинные видеоролики и аудиозаписи и обеспечит приоритет учетной записи в поисковой выдаче или при отображении ответов к постам. После верификации - проверки подлинности страницы - рядом с именем пользователя появляется значок голубого цвета. По правилам платформы, для прохождения проверки страница должна быть активной и "связанной с хорошо известным человеком или брендом".

27 октября Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Ожидается, что новый владелец отменит практику постоянной блокировки пользователей. Предприниматель объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter.