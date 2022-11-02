СМИ: в Японии скопилось невыплаченных пенсий почти на $2 млрд

По данным Yomiuri, это деньги более 1,1 млн бывших работников частных компаний

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Невыплаченные части пенсий более 1,1 млн бывших работников японских частных компаний на общую сумму почти 260 млрд иен (около $1,8 млрд) долгие годы лежат на счету управляющей структуры Национального пенсионного фонда страны. С 2017 финансового года эта сумма увеличилась в полтора раза, сообщила в среду газета Yomiuri по итогам собственного расследования.

Частные компании по закону должны регулярно выделять средства, которые затем будут приплюсованы к государственным пенсиям их сотрудников. Однако многие люди при увольнении или переходе на другую работу не совершают необходимые процедуры по оформлению этих денег. В результате они автоматически перебрасываются на счет Национального пенсионного фонда. Там за хранение с них ежемесячно взимаются комиссионные.

Национальный пенсионный фонд, как сообщает издание, раз в год рассылает потенциальным владельцам этих средств письма с просьбой оформить причитающиеся деньги. Однако, по данным газеты, на такие призывы отзывается незначительное число людей.