В Казахстан по делу племянника Назарбаева вернули драгоценности на сумму более $230 млн

Агентством республики по противодействию коррупции в отношении Кайрата Сатыбалдыулы продолжается досудебное расследование

АСТАНА, 2 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана вернули в страну драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью более $230 млн по делу о легализации преступных доходов в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом в среду сообщила пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.

"Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем. В результате оперативно-разыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установлены и возвращены в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше $230 млн, которые обращены в доход государства", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что установлен факт вложения Сатыбалдыулы $300 млн в иностранные ценные бумаги. Указанная сумма в ближайшее время должна поступить в бюджет Казахстана.

Казахстанский суд 26 сентября приговорил Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы по делу о хищениях. Антикоррупционная служба Казахстана 13 марта задержала Сатыбалдыулы по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком". Против него и его бывшей супруги Гульмиры 17 марта начали расследование по факту рейдерского захвата бизнеса.

Сатыбалдыулы родился в 1970 году. В разные годы он занимал должности в Комитете национальной безопасности, правящей партии "Нур Отан" (ныне партия "Аманат"), занимался бизнесом.