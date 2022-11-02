Большинство опрошенных россиян считают "черную пятницу" обманом

Двое из трех россиян убеждены, что цены на товары в эти дни не снижаются, показал опрос Superjob

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян считают ноябрьскую распродажу обманом, лишь 13% верят, что в "черную пятницу" можно купить товары дешевле, чем обычно. При этом 71% респондентов сообщили, что не планируют покупок в грядущую масштабную распродажу, следует из результатов опрос Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Большинство россиян считают "черную пятницу" обманом: в том, что цены на товары в эти дни не снижаются, убеждены двое из трех россиян: "Просто перерисовывают ценники". Мнение, что на традиционной ноябрьской распродаже можно купить что-то дешевле, чем обычно, разделяют лишь 13% опрошенных. Семь из десяти россиян (71%) не собираются ничего покупать на ноябрьской распродаже. Что-то приобрести намерен только каждый десятый", - говорится в опросе.

Молодежь до 24 лет доверяет организаторам "черной пятницы" в 3,5 раза чаще, чем старшее поколение: 28% против 8% соответственно, а респонденты с доходом менее 30 тыс. руб. - чаще тех, кто зарабатывает свыше 50 тыс. руб. в месяц (21% против 8%).

При этом чаще всего респонденты собираются купить что-либо из одежды или бытовой техники: среди наиболее популярных покупок на сезонной распродаже также гаджеты и косметика, обувь, товары для дома и детей. По прогнозу средний чек покупки составит в этом году 11 500 руб. против 18 500 руб. в 2021 году.

Опрос проводился с 25 октября по 1 ноября 2022 года во всех регионах России среди 1 600 человек старше 18 лет.