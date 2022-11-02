Правительство вложит 9,4 млрд рублей в создание восьми экотехнопарков к 2025 году

Пресс-служба Российского экологического оператора сообщила, что к 2030 году экопромпарки позволят создать 11 346 новых рабочих мест

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российское правительство приняло постановление о предоставлении субсидии из федерального бюджета в размере 9,4 млрд рублей на строительство восьми экопромышленных парков по переработке вторсырья, которые позволят создать 11,3 тыс. рабочих мест к 2030 году. Об этом сообщает в среду пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Правительство выделило на развитие инфраструктуры восьми экопромышленных парков 9,4 млрд рублей. К 2030 году экопромпарки позволят создать 11 346 новых рабочих мест. Субсидия будет предоставлена в виде имущественного взноса РЭО, который вложит сумму в уставной капитал ООО "Экологический цифровой оператор" - компании-застройщика. Это будут капитальные вложения в строительство объектов инфраструктуры, включающие электроснабжение, дороги, водоотведение, газоснабжение, а также научно-технического центра. Территории, на которых уже создана инженерная и транспортная инфраструктура, являются более привлекательными для инвесторов по созданию объектов утилизации. Мы видим такой интерес и к площадкам создаваемых экопромышленных парков - с более чем 25 резидентами заключены соглашения о создании производств по утилизации отходов и производству продукции из вторичного сырья", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Резидентам экотехнопарков РЭО также готов оказать поддержку, ее объем может составить более 17 млрд рублей. Рассматривается возможность компенсирования или софинансирования до 95% затрат на создание предприятий за счет средств от облигаций РЭО.

Проектно-изыскательские работы с получением заключений государственных экспертиз планируется завершить до 1 марта 2023 года. Восемь парков в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях должны открыться до конца 2024 года.

"Объекты утилизации отходов на территории экопромышленных парков обеспечат ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов. Создание экопромышленных парков направлено на формирование экономики замкнутого цикла и достижение поставленных президентом национальных целей по снижению полигонного захоронения в два раза к 2030 году по сравнению с 2020 годом, а также обеспечение создания инфраструктуры утилизации вторичных ресурсов и твердых коммунальных отходов", - добавил директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин.