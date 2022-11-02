Уровень запасов газа в Европе в октябре достиг почти 95%

В хранилищах находится более 102 млрд куб. м газа

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) по итогам октября почти достиг 95% к грядущему отопительному сезону, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Европейские ПХГ в октябре пополнились на 8,8 млрд куб. м, что стало рекордным показателем для это месяца за все время наблюдений GIE с 2011 года. Отбор же газа из хранилищ стал минимальным за последние три года - лишь 1,9 млрд куб. м. Такая динамика объясняется установлением аномально теплой погоды для октября в ЕС.

Запасы газа в хранилищах Европы на 31 октября выросли до 94,76% - на 5,8 процентного пункта (п. п.) выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в них находится порядка 102,3 млрд куб. м газа. Средние темпы заполнения ПХГ в октябре составили 0,2 п. п. в сутки.

Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ как минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам. При этом "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы зимой будет выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.

Все страны ЕС продолжают закачивать газ в свои хранилища. Наибольший уровень заполненности ПХГ отмечается сейчас в Португалии, Бельгии и Франции (уровни запасов в 100%). Также в числе лидеров по уровню запасов Польша (98,79%), Дания (99,63%) и Германия (98,91%). ПХГ Испании наполнены на 94,7%, Италии - на 95,45%, Нидерландов - на 91,61%, Швеции - на 92,94%, Румынии - на 96,55%. В пятерке стран Европы с наименьшими показателями заполненности ПХГ - Латвия (57,49%), Венгрия (85,51%), Болгария (90,11%), Словакия (90,76%) и Австрия (92,82%).

Заполнение хранилищ идет во многом за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ) и поставок по альтернативным трубопроводам по нынешним высоким ценам. По итогам октября средняя цена газа составила около $1 382 за тыс. куб. м. Она снизилась по сравнению с сентябрем из-за приближения запасов газа к максимуму, установления аномально теплой погоды для октября в ЕС и значительно возросшей средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии. Сейчас в Европе наблюдается переизбыток газа, поскольку накопление значительных поставок СПГ совпало с необычно теплой погодой.

Поставки СПГ в Европу

Поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы в октябре снова стали рекордными для месяца - 10,66 млрд куб. м. Это больше предыдущего рекордного показателя в 8,6 млрд куб. м в октябре 2019 года. Рост приема СПГ европейскими странами в прошедшем месяце составил 8% по сравнению с сентябрем.

Таким образом, октябрьский рекорд поставок СПГ стал девятым месячным рекордом в 2022 году. Лишь в феврале потоки газа с СПГ-терминалов стали вторыми по величине для этого месяца. Всего за 10 месяцев поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составили 105,5 млрд куб. м. Для сравнения: "Газпром" за это же время экспортировал в страны дальнего зарубежья (включая поставки в Китай) 91,2 млрд куб. м газа.

За счет рекордного импорта странами ЕС, СПГ в 2022 году занимает первое место по доле в общем объеме поставок газа в Европу - 33%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 22 октября. На втором месте с долей в 26% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 21% - поставки газа с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины).

При этом, по имеющимся данным за октябрь, доля СПГ еще выше - 35%, у поставок из Норвегии - 31%, доля поставок российского газа упала до 8,6%. Это меньше, чем поставляется из Северной Африки (12%) и Великобритании (9,9%).