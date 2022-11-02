Кабмин в опережающем порядке профинансирует развитие инфраструктуры в регионах

В частности, Ростовская область получит свыше 605 млн рублей на продолжение реконструкции коллектора в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в опережающем порядке более 830 млн рублей Амурской и Ростовской областям на благоустройство инфраструктуры, сообщается в среду на сайте правительства.

"Эти средства предусмотрены в бюджете на 2023-2024 годы, но будут направлены регионам уже сейчас, так как строительные работы там идут с опережением. В частности, Ростовская область получит свыше 605 млн рублей на продолжение реконструкции коллектора в Ростове-на-Дону, в том числе на вывод из эксплуатации и консервацию одного из поврежденных участков сооружения. Главная цель этой работы - повысить качество коммунальных услуг для местных жителей", - говорится в сообщении.

Что касается Амурской области, то туда будет направлено 228 млн рублей на ускорение берегоукрепительных работ и реконструкции набережной реки Амур в Благовещенске. Благодаря реализации данного проекта будет обеспечена защита жителей и их имущества от подтоплений во время паводков, также это позволит создать условия для строительства нового жилья.

"Работа ведется в рамках федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации", - отмечается в сообщении.