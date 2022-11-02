В Приморье запустят уникальное для региона производство стройматериалов из вторсырья

Перерабатывающая компания на первом этапе вложит в проект более 500 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Российская компания "Гиперион" откроет в промышленном парке "Большой Камень" уникальное для Приморья производство стройматериалов из вторсырья. Перерабатывающая компания на первом этапе вложит в проект более 500 млн рублей, также будет создано около 100 рабочих мест, сообщила в среду пресс-служба правительства Приморского края.

Компания "Гиперион" стала вторым официальным резидентом промышленного парка "Большой Камень". Первым резидентом промпарка стала компания "Лотос" с проектом завода по изготовлению сэндвич-панелей.

"В Приморском крае нет аналогов такого производства. Приемка вторичного сырья и последующая переработка - это первый этап реализации нашего проекта. Далее мы будем оценивать рынок, чтобы отвечать запросам потребителя. Также хотелось бы отметить, что цена на нашу продукцию будет максимально конкурентной, поскольку производить стройматериалы - кирпич, черепицу, плитку - мы будем из вторичного сырья с применением современных технологий", - процитировали в сообщении генерального директора ООО ПК "Гиперион" Сергея Тютюникова.

Генеральный директор Корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю также отметила, что добиться снижения стоимости квадратного метра жилья можно в частности за счет размещения производителей строительных материалов в Приморье. Так можно значительно сократить издержки, в том числе логистические, для всех участников рынка не только Приморья, но и всего Дальнего Востока.

Для резидентов действуют выгодные условия размещения: предоставление в аренду земельных участков и производственно-складских помещений по ценам значительно ниже рыночных, а также налоговые льготы в рамках режимов Свободного порта Владивосток и ТОР "Большой Камень". Меры поддержки снизят давление на производство, а также будут способствовать уменьшению конечной стоимости производимой продукции.

Строительство первых инфраструктурных объектов в промышленном парке "Большой Камень" начнут в конце 2024 года. Управляющая компания ведет переговоры примерно с 30 потенциальными резидентами. На сегодняшний день свои намерения подтвердили четыре компании.