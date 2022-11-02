"Укрэнерго" просит увеличить лимит импорта электроэнергии из ЕС в два-три раза

Глава компании также сообщил, что Украина нуждается в помощи для замены поврежденного оборудования подстанций

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Украина хотела бы иметь потенциальную возможность импорта из Евросоюза значительного объема электроэнергии - 1 000-1 500 МВт. Об этом сообщил глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон.

"Сейчас 500 МВт - это максимальный лимит импорта из Европы на Украину. Мы бы хотели, чтобы этот объем был значительно больше, на уровне 1 000-1 500 МВт", - сказал он, комментируя в среду итоги встречи в ходе национального телемарафона.

По его словам, после повышения лимита Украина может при необходимости импортировать электроэнергию из европейских стран. Кудрицкий также сообщил, что Украина нуждается в помощи для замены поврежденного оборудования подстанций, поэтому он попросил о координации такой помощи со стороны Евросоюза. Глава "Укрэнерго" напомнил, что Симсон была одной из ключевых фигур, которая помогла в марте этого года объединить украинскую энергосистему с европейской.

Накануне Симсон сообщила, что Евросоюз в экстренном порядке выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергосистемы и предоставил "энергооборудование на миллионы евро". Также во вторник украинские СМИ сообщили, что Киев начал наращивать импорт электроэнергии из ЕС, в частности с 30 октября у Словакии было закуплено 300 МВт электроэнергии.