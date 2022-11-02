Число пользователей образовательной платформы "Сферум" выросло до 4 млн

С конца прошлого года оно увеличилось на 500 тыс., уточнили в пресс-службе компании

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Число пользователей информационно-коммуникационной образовательной платформы "Сферум", входящей в холдинг VK, в начале нового учебного выросло на 500 тыс. с конца прошлого учебного года и составило более 4 млн человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Сферума".

"Количество пользователей информационно-коммуникационной образовательной платформы "Сферум" превысило 4 млн. Число зарегистрированных школьников составило более 3,5 млн, учителей - порядка 0,5 млн", - сообщили в пресс-службе.

К площадке на сегодняшний день подключено 33 тыс. образовательных организаций. Больше всего на платформе представлено школ из республик Дагестан и Татарстан, а также Московской области, отметили в компании.

В "Сферуме" напомнили, что за 2021-2022 учебный год общее число пользователей платформы выросло в 5,5 раз и достигло 3,5 млн из более 30 тыс. школ.

В новом учебном году компания ведет активную работу по интеграции с электронными журналами и дневниками в регионах РФ, чтобы оперативно переключаться между ключевыми образовательными сервисами, находясь в едином закрытом контуре, пояснили в пресс-службе. Интеграция обеспечена для образовательных учреждений Нижегородской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее VK подписала соглашение с Минцифры и Минпросвещения РФ, в рамках которого пообещала внедрить свои сервисы в школы и колледжи России, сообщали в пресс-службе компании. В рамках сотрудничества VK уже запустила учебный профиль "Сферум" в "VK Мессенджере" с беззвучным режимом в нерабочее время и фильтром ненормативной лексики для общения школьников, родителей и учителей в российских школах.