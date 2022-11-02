В МИД КНР обвинил США в злоупотреблении мерами экспортного контроля в отношении Китая

Официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь прокомментировал призыв Вашингтона к Токио и другим союзникам присоединиться к принятым США мерам, ограничивающим поставки передовых полупроводников в Китай

ПЕКИН, 2 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты злоупотребляют мерами экспортного контроля в отношении КНР в попытке сдержать развитие китайских компаний. Так в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал призыв Вашингтона к Токио и другим союзникам присоединиться к принятым США мерам, ограничивающим поставки передовых полупроводников в Китай.

"В последнее время США неоднократно злоупотребляли мерами экспортного контроля, злонамеренно блокировали и подавляли китайские компании, принуждали союзников к участию в экономическом сдерживании Китая, нанося ущерб экономическому развитию и благосостоянию людей всех стран", - заявил Чжао Лицзянь.

По его словам, Китай продолжит вместе с международным сообществом противостоять "экономическому принуждению и запугиванию со стороны США".

"Мы также надеемся, что другие страны смогут самостоятельно вынести правильные суждения, исходя из своих долгосрочных интересов и фундаментальных интересов международного сообщества", - добавил Чжао Лицзянь.

Во вторник газета "Никкэй" со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что Вашингтон призывает Токио и других своих союзников присоединиться к принятым США мерам экспортного контроля в отношении поставок передовых полупроводников в Китай.