В Греции ввели меры по поддержанию цен на некоторые продукты на низком уровне

Оппозиция назвала их "коммуникационным шоу"

АФИНЫ, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Греции ввело со среды меры по обеспечению низких цен на группу потребительских товаров из так называемой корзины домохозяйств, которые определяются министерством развития и инвестиций. Об этом сообщил телеканал EPT1.

В корзину включена 51 категория товаров, при этом каждая сеть супермаркетов может самостоятельно выбирать коды продуктов, которые будут включены в корзину, и цены на них. В корзину домохозяйств входят большинство ходовых товаров: рис, хлеб для тостов и обычный хлеб, макароны, мука, замороженная рыба, мясо, молоко, йогурты, сыр, кофе, чай, оливковое и подсолнечное масло, замороженные овощи, сахар, детское питание, зубные пасты, шампуни, моющие средства, корм для собак и для кошек. Министерство отметило, что поддержание низких цен на данные товары является обязательным для сетей супермаркетов, оборот которых в 2021 году превысил €90 млн.

Товары, входящие в корзину домохозяйств, в приоритетном порядке будут проверяться на соответствие положению о недобросовестной спекуляции. Супермаркеты могут менять продукты в списке еженедельно.

Несмотря на то, что, исходя из недавнего министерского решения, супермаркеты должны были разместить списки товаров своей корзины на специальной платформе Минразвития до 09:00 по местному времени (10:00 мск) среды, большинство сетей супермаркетов сделали это уже во вторник днем. В среду министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис посетил ряд супермаркетов северных районов Афин и убедился, что товары, входящие в потребительскую корзину, имеются в наличии и помечены специальными знаками. "Как мы видим по первой проверке, в эту корзину включены не только товары, которые делаются по специальным заказам супермаркетов и продаются под их маркой, как кто-то опасался, но и брендовая продукция. Мы будем и далее проводить проверки по всем корзинам, чтобы убедиться, что цены на эти товары остаются низкими, а также выполняются решения по поводу потолка цен", - сказал министр.

В свою очередь газета "Эфимерида тон синдактон" приводит реакцию на правительственные меры по поддержанию низких цен со стороны оппозиционных партий, которые называют их "коммуникационным шоу". Руководитель сектора развития в главной оппозиционной партии СИРИЗА - Прогрессивный альянс Алексис Харицис написал в социальных сетях, что "раз теперь проверки на спекулятивные цены проводятся в ходе посещений [высокопоставленных чиновников], пусть правительство нам тоже скажет, сколько виртуальных штрафов они собираются наложить". "Насмешка над потребителями имеет свои пределы!" - добавил Харицис. Михалис Критаридис, пресс-секретарь левой парламентской партии МЕРА25, в своем заявлении подчеркнул, что "граждане не должны ожидать, что в корзину домохозяйств войдут дешевые товары, а там будут продукты с ценами, которые будут "кусаться".