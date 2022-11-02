2 ноября, 08:35

Nestle отложила реализацию проекта по созданию завода кормов под Новосибирском

В случае отказа зарубежной компании от строительства участок могут занять крупнейший в РФ производитель тротуарной плитки, завод по маслопереработке, транспортно-логистический центр и другие отечественные предприятия

НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Компания Nestle приняла решение отложить реализацию проекта по созданию завода кормов для кошек и собак под Новосибирском. Об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка в среду.

Ранее губернатор региона Андрей Травников сообщал ТАСС, что новосибирские власти намерены создать новый индустриальный парк "Южный ПЛП" между городами Бердском и Искитимом, где компания Nestle в 2023 году планировала построить фабрику по изготовлению кормов для кошек и собак за 10 млрд рублей на площади 70 га. В марте Nestle заявила о прекращении инвестиций на территории РФ и о приостановке рекламной кампании в связи с ситуацией на Украине.

"Что касается Nestle: в прошлом году был озвучен проект инвестиционный, пока, к сожалению, отложена его реализация", - сказал Семка.

Как уточняли в агентстве инвестиционного развития региона, для нужд нового ПЛП будут обеспечены всей необходимой инженерной инфраструктурой участки на площади более 135 га. В случае отказа зарубежной компании от строительства участок могут занять крупнейший в РФ производитель тротуарной плитки, завод по маслопереработке, транспортно-логистический центр и другие отечественные предприятия. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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