Работающие в России иностранцы могут оплатить патент на работу на "Госуслугах"

В Минцифры напомнили, что патент необходим иностранным гражданам для работы в России, по трудовому патенту можно работать в штате организации и по найму у физлица

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Иностранные граждане, занятые на работе в России, имеют возможность оплатить патент на работу через специальный сервис на портале госуслуг, при это размер платежа зависит от конкретного региона РФ. Инструкция по оплате через "Госуслуги", а также краткая справка опубликованы на сайте Минцифры РФ.

"Иностранные граждане, работающие в России, могут оплатить патент на работу на "Госуслугах". Размер ежемесячного платежа зависит от региона России, в котором работает иностранный гражданин", - сообщили в министерстве. На веб-ресурсе Минцифры также есть гиперссылка на сервис, для перехода к оформлению платежа нужна авторизация на портале.

Сервис называется "Оплата патента на работу для иностранцев". После авторизации на "Госуслугах" в нем нужно проверить персональные данные, указать сведения о месте работы, также выбрать тип платежа - первый или ежемесячный. После этого выбирается способ оплаты - "Онлайн на "Госуслугах". Следом пользователь может внести платеж в зависимости от желаемого срока действия.

В Минцифры напомнили, что патент необходим иностранным гражданам для работы в России, по трудовому патенту можно работать в штате организации и по найму у физлица. Оформить его можно очно в Управлении по вопросам миграции МВД РФ или Многофункциональном миграционном центре (ММЦ). Оплатить патент можно на любой срок, но от 1 месяца до года, а спустя год работы его нужно продлить или получить заново. В случае, если платеж по патенту просрочен, тот становится недействительным.