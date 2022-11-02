ОАК представила истребитель Су-30СМЭ на выставке в Индонезии

В экспозиции корпорации в мультимедийном формате представлен широкий спектр авиационной техники военного и гражданского назначения

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) представила сверхманевренный многофункциональный истребитель Су-30СМЭ на международной выставке Indo Defence Expo & Forum 2022 в Джакарте (Индонезия). Об этом в среду сообщили в пресс-службе ОАК.

"В экспозиции корпорации в мультимедийном формате представлен широкий спектр авиационной техники военного и гражданского назначения: среднемагистральный авиалайнер МС-21, ближнемагистральный самолет SSJ-100, многофункциональный истребитель Су-30СМЭ, а также учебно-боевой Як-130", - говорится в сообщении ОАК.

Помимо гражданских самолетов одной из ключевых моделей в экспозиции ОАК стал истребитель Су-30СМЭ. Самолет решает задачи по уничтожению воздушных целей противника в свободном воздушном пространстве и на фоне земли, а также наземных и надводных целей днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.

Также гости и участники выставки смогут ознакомиться с МС-21 - среднемагистральным пассажирским самолетом нового поколения. "Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Передовая аэродинамика, двигатели и системы последнего поколения обеспечивают высокие летно-технические характеристики и сниженные, по сравнению с аналогами, эксплуатационные расходы", - отметили в пресс-службе организации.

Также на выставке представлен SSJ-100 из семейства региональных самолетов нового поколения, который объединяет в себе новейшие технологии в области авиастроения. "Данная модель предлагает пассажирам комфорт, сопоставимый с салонами магистральных лайнеров, значительные экономические преимущества перевозчикам, удобство для экипажа и максимальную экологическую безопасность для окружающей среды", - подчеркнули в ОАК.

Серийный выпуск SSJ-100 в настоящее время ведется производственным центром корпорации "Иркут" в Комсомольске-на-Амуре. Там же в настоящее время идет сборка опытных образцов SSJ-NEW и подготовка к серийному производству импортозамещенной версии самолета.