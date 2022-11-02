2 ноября, 08:40

Экспорт ФРГ в Россию сократился на 5,4% в сентябре

Импорт из РФ уменьшился за месяц на 33,1%

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Экспорт германских товаров в Россию, а также поставки из РФ в ФРГ в сентябре сократились по сравнению с августом. Это следует из опубликованной в среду сводки Федерального статистического ведомства в Висбадене.

Германский экспорт на российский рынок за отчетный период сократился на 5,4%, до €1 млрд. Если сравнивать с сентябрем 2021 года, то снижение составило 52,6%. Импорт из России уменьшился за месяц на 33,1%, до €1,8 млрд, говорится в сообщении.

В целом германский экспорт в первом осеннем месяце составил €134,5 млрд, что на 0,5% меньше, чем было в августе. Импорт сократился на 2,3%, до 130 млрд. Главным рынком сбыта для ФРГ остаются США - экспорт составил €14,5 млрд. 

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