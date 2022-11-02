СФ намерен увеличить на 8,3 млрд финансирование программы ликвидации цифрового неравенства

Первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова указала на сокращение финансирования программы устранения цифрового неравенства в регионах в проекте федерального бюджета, принятом Госдумой в первом чтении

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по бюджету и Совету по развитию цифровой экономики при палате подготовить ко второму чтению проекта федерального бюджета поправку об увеличении на 8,3 млрд рублей финансирования программы ликвидации цифрового неравенства в регионах.

Речь об этом зашла после выступления первого зампреда комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, зампреда Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирины Рукавишниковой, которая сообщила о сокращении финансирования программы устранения цифрового неравенства в регионах в проекте федерального бюджета, принятом Госдумой в первом чтении на прошлой неделе. "Совместно с Минцифры нам удалось подготовить поправку об увеличении на 8,3 млрд рублей финансирования программы - с 6,5 млрд до 15 млрд рублей. Средства позволят подключить в следующем году к интернету 314 населенных пунктов", - сказала сенатор.

Она добавила, что в настоящее время поправка прорабатывается с министерством финансов, и попросила поддержать предложение и дать поручение Совету по развитию цифровой экономики и комитету по бюджету подготовить и внести поправку ко второму чтению бюджета.

"Несмотря на сложности бюджета, я поддерживаю предложение Совета по цифре увеличить на 8 млрд расходы на ликвидацию цифрового неравенства. Наша задача в ближайшие годы - дойти до каждого маленького города, до каждого поселка, до каждого поселения. Люди не должны чувствовать себя вне связи", - сказала Матвиенко.

Она дала поручение подготовить соответствующую поправку. "Мы ее подпишем, будем настаивать, чтобы на это направление деньги были увеличены", - подчеркнула спикер Совфеда.