Хуснуллин сообщил, когда закончится восстановление разрушенной части Крымского моста

По словам вице-премьера, в декабре закончат восстановление разрушенной части моста и начнут приводить в порядок ту часть, которая имеет ограниченную пропускную способность

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Разрушенная часть Крымского моста будет восстановлена в декабре текущего года, сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации.

"Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части (Крымского моста - прим. ТАСС) и перейдем к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность", - сказал он.

Ранее правительство РФ утвердило компанию "Нижнеангарсктрансстрой" для восстановления как автомобильной, так и для железнодорожной части Крымского моста.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. В связи с ЧП создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, также частично возобновлено движение легковых автомобилей и автобусов.