Власти Москвы отметили cложноcть экономической ситуации при формировании бюджета города

Руководитель департамента финансов столицы, министр правительства Москвы Елена Зяббарова подчеркнула, что "пессимистические прогнозы на текущий год не оправдались"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Формирование бюджета Москвы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов осуществлялось в условиях сохранения высокого уровня экономической неопределенности. Об этом сообщила в среду руководитель департамента финансов столицы, министр правительства Москвы Елена Зяббарова в ходе заседания Мосгордумы.

"В текущем году наша страна испытывает колоссальное внешнее санкционное давление. Это и ограничение экспортных и импортных операций, и попытка транспортной блокады, и технологические ограничения, и блокировка доступа российских компаний и банков к глобальной финансовой системе. Принимаются целенаправленные агрессивные решения для сдерживания развития нашей страны. Формирование бюджета города на следующие три года осуществлялось в условиях сохранения высокого уровня экономической неопределенности", - сказала Зяббарова.

Она добавила, что "начиная с марта месяца нам предсказывали по итогам года глубокую рецессию, резкое, вплоть до 10%, снижение экономики, высокий рост инфляции и безработицы, девальвацию национальной валюты".

"Озвучивались экспертные оценки, согласно которым выпадающие доходы бюджета Москвы могли составить 300 и даже более млрд рублей. Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что пессимистические прогнозы на текущий год не оправдались. Благодаря многолетним усилиям по созданию в городе высокодиверсифицированной экономики с высокой долей малого и среднего бизнеса, а также своевременному принятию правительством Москвы совместно с федеральными органами власти комплекса мер, направленных на поддержку наиболее пострадавших отраслей, начиная с третьего квартала текущего года в экономике наметилась тенденция к стабилизации", - подчеркнула министр.

Так, по итогам года столичные власти ожидают рост доходов на уровне 10%. "Экономика Москвы, как и России в целом, в очередной раз продемонстрировала устойчивость и адаптивность к глобальным вызовам", - резюмировала глава депфина.

Основа бюджета

"Несмотря на сохраняющиеся внешние негативные факторы, в предстоящие три года очень важно сохранить устойчивость и сбалансированность бюджета. Это является необходимым условием для решения приоритетных задач бюджетной политики, а именно: обеспечения надежной социальной защиты москвичей, повышения качества услуг, предоставляемых населению, поддержки экономики и реализации планов развития города", - сказала Зяббарова.

Она пояснила, что в основу проекта бюджета заложен базовый сценарий прогноза социально-экономического развития. "Это достаточно осторожный, реалистичный прогноз, предусматривающий завершение структурной трансформации и адаптации экономики в 2023 году и постепенное возвращение ее на траекторию экономического роста", - пояснила министр, уточнив, что при формировании проекта бюджета учтены новации федерального бюджетного и налогового законодательства.

Рассмотрение проекта столичного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов проходит на пленарном заседании Мосгордумы в среду. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике 1 ноября рекомендовала столичному парламенту поддержать и принять законопроект "О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" без внесения поправок.

Доходы Москвы в 2023 году, согласно одобренному документу, составят почти 3,747 трлн рублей, расходы - более 4,183 трлн рублей. В 2024 году доходы столицы превысят 4,047 трлн рублей, расходы запланированы в размере почти 4,266 трлн рублей. В 2025 году данные параметры будут равны почти 4,376 трлн рублей и более 4,393 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2023 году планируется на уровне 436,2 млрд рублей с последующим снижением в 2024 году до 218,8 млрд рублей, в 2025 году - до 17,5 млрд рублей.