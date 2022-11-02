Рестораны в РФ получили уведомление об остановке официальных поставок ликера Jagermeister

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов сообщил, что поставки могут быть налажены через третьи страны и компании-посредники

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские поставщики алкогольного бренда Jagermeister уведомили рестораны о приостановке официальных поставок продукции бренда. Однако они могут быть налажены через третьи страны и компании-посредники. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

"Поставщики Jagermeister уведомили рестораны о том, что не будет официальных поставок и цены уже поднимаются", - сказал Миронов.

По его словам, нет единого порога повышения цен, поскольку у всех ресторанов индивидуальные договора с поставщиками. По мнению Миронова, поставки продукции Jagermeister возможно наладить в Россию через компании-посредники.

"Поставщики привезут продукцию бренда, это вопрос времени. Я не думаю, что бренд будет препятствовать попаданию продукции в Россию. Просто будут закупать через другую компанию в третьей стране", - отметил Миронов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Jagermeister принял решение об уходе с российского рынка.