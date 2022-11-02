Банк непрофильных активов "Траст" готовит к продаже группу компаний "Балтийский лизинг"

В пресс-службе банка сообщили, что "Балтийский лизинг" входит в топ-10 российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса в рэнкинге "Эксперт РА"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Банк непрофильных активов "Траст" приступил к поиску инвестора группы компаний "Балтийский лизинг", сообщили в пресс-службе банка.

В банке отметили, что "Балтийский лизинг" входит в топ-10 российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса в рэнкинге "Эксперт РА", компания работает на рынке с 1990 года, сеть насчитывает 79 филиалов по стране. На 1 апреля 2022 года размер портфеля группы компаний составил 73 млрд рублей, ей присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. За 2021 год группа компаний заработала 3 млрд рублей чистой прибыли. Рентабельность среднего капитала (ROAE) "Балтийского лизинга" составила 31,3%, чистая процентная маржа (NIM) - 9,4%.

"ГК "Балтийский лизинг" перешла к банку непрофильных активов "Траст" от ФК "Открытие" в 2022 году. Подробности сделки не разглашаем", - отмечается в сообщении.

В банке добавили, что основную долю (56%) портфеля группы компаний занимает автотранспорт в таких отраслях, как строительство, торговля и транспорт. 21% портфеля занимает строительное оборудование и спецтехника.

"Балтийский лизинг" - финансово стабильная компания с понятным корпоративным управлением и чистым юридическим контуром. Актив находится полностью под контролем банка непрофильных активов "Траст". В данный момент мы определяем стратегию его реализации, которая позволит получить максимальную прибыль от его продажи", - сказал президент-председатель правления банка непрофильных активов "Траст" Александр Соколов.

Банк непрофильных активов "Траст" создан в 2018 году в рамках деятельности Центрального банка РФ по оздоровлению банковской системы. На баланс "Траста" были переданы непрофильные активы санируемых банков "ФК Открытие", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка. Согласно плану возврата активов, с 2019 по 2024 год банк "Траст" должен будет вернуть 482 млрд рублей.