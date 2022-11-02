Украина сняла запрет на экспорт коксующегося угля

Запрет вводился для обеспечения должной подготовки к отопительному сезону

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины отменил запрет на вывоз из страны коксующегося угля. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Либерализован экспорт с Украины в пределах определенных объемов квот коксующегося угля, который не используется для тепловой генерации", - написал он в Telegram-канале. Соответствующие изменения внесли в приложение постановления об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию.

Таким образом, украинское правительство отменило сентябрьское решение, согласно которому экспорт угля был остановлен. Отмечалось, что запрет вводился для обеспечения должной подготовки к отопительному сезону. В настоящий момент запасы коксующегося угля достаточны. Украинские госстандарты разрешают использовать коксующийся уголь в составе топливных смесей для ТЭС, ТЭЦ и котельных.

Согласно данным Государственной таможенной службы Украины, с начала этого года страна экспортировала 450,6 тыс. тонн угля на $145,9 млн. Этот вид топлива покупали Словакия, Польша, Венгрия.