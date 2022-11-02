Доля АЭС в энергетическом балансе Китая к 2035 году удвоится и составит 10%

Согласно официальной статистике, в январе - июне китайские АЭС выработали 198,99 млрд кВт/часов электроэнергии

ПЕКИН, 2 ноября. /ТАСС/. Атомные электростанции КНР будут постоянно наращивать выработку электроэнергии, поэтому к 2035 году их доля в энергетическом балансе Китая удвоится и составит 10%. Об этом сообщило в среду экономическое издание "Шэньчжэнь шанбао".

Газета ссылается на главу Ядерного общества КНР Ван Шоуцзюня, по словам которого в ближайшие несколько лет страна планирует ежегодно вводить в эксплуатацию по шесть - восемь энергоблоков. К 2025 году установленная мощность атомных реакторов в Китае превысит 70 млн кВт.

Как уточнил эксперт, к середине 2022 года в КНР насчитывалось 54 энергоблока с установленной мощностью 55,78 млн кВт. По этому показателю, как отмечается, Китай пока занимает третье место в мире. "Сейчас ведется строительство еще 23 реакторов - по их количеству наша страна стоит на первом месте в мировом рейтинге", - уточнил Ван Шоуцзюнь.

Согласно официальной статистике, в январе - июне китайские АЭС выработали 198,99 млрд кВт/часов электроэнергии.

16 октября на открытии XX съезда Коммунистической партии Китая председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что в последние годы страна добилась прорыва по ряду ключевых технологий, в том числе при осуществлении атомных проектов. "Мощь нашей экономики усилилась, она совершила исторический подъем", - подчеркнул он.

Самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества - Тяньваньская электростанция (провинция Цзянсу, Восточный Китай). Пуск ее первого и второго энергоблоков состоялся в 2007 году, третий и четвертый введены в коммерческую эксплуатацию в 2018 году. Несколько лет назад Росатом также подписал с партнерами из КНР рамочный контракт о серийном сооружении блоков АЭС "Сюйдапу" (северо-восточная провинция Ляонин).