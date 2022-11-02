Совфед разрешил закупку у единственного поставщика в целях проведения СВО

До 1 января 2024 года также будет возможно изменять по соглашению сторон существенные условия контрактов с единственным поставщиком для выполнения работ по мобилизационной подготовке, а также контрактов, заключенных органами в сфере внешней разведки, обороны и безопасности

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который разрешает закупку товаров, работ и услуг у единственного поставщика для обеспечения обороны и безопасности государства в целях проведения специальной военной операции на Украине.

"Допускается закупка у единственного поставщика для обеспечения обороны и безопасности государства в целях проведения специальной военной операции, а также хранения ценностей государственного материального резерва. До 31 декабря 2023 года предоставляется право правительству устанавливать дополнительные случаи применения закрытых способов закупок, информация о которых не будет размещаться в открытом доступе", - сказал на заседании первый зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

"Разрешается по согласованию сторон изменять существенные условия контрактов с единственным поставщиком, заключенных органами в сфере внешней разведки, обороны и безопасности, а также контрактов, при исполнении которых возникли не зависящие от сторон обстоятельства", - добавил он.

До 1 января 2024 года будет возможно изменять по соглашению сторон существенные условия контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для выполнения работ по мобилизационной подготовке, а также контрактов, заключенных органами в сфере внешней разведки, обороны и безопасности. Для органов внешней разведки, обороны и безопасности до 1 января 2024 года не распространяются ограничения в части предельного размера годового объема закупок у единственного поставщика, который составляет 50 млн рублей, если эти органы осуществляют закупки в целях проведения специальной военной операции, выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму.

Для своевременного исполнения контрактов до 1 января 2024 года закон предусматривает возможность изменять их существенные условия (предмет, цена, срок, порядок оплаты), если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность исполнения (форс-мажор). Изменение контрактов будет возможно на основании решения правительства РФ, высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ, местной администрации. Также заказчикам будет предоставлено право не устанавливать требования обеспечения исполнения контрактов.