Число голодающих в мире в октябре выросло на 2 млн человек

Как отмечается в материалах Союза экспортеров зерна, больше всего доступность продовольствия снизилась в странах Африки

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Число голодающих в мире в октябре выросло на 2 млн человек. Об этом сообщает в Telegram-канале Союз экспортеров зерна со ссылкой на данные Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).

Как отмечается в материалах союза, больше всего доступность продовольствия снизилась в странах Африки, в том числе в Мозамбике, Эфиопии и Кении. Кроме того, доступность продовольствия снизилась на Мадагаскаре и в Афганистане. Согласно данным Всемирной продовольственной программы, в Афганистане от недоедания страдают более 90% населения страны.

По мнению главы Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, зерновая сделка не решила проблему мирового голода. В связи с этим, по его словам, Россия начала инициативно помогать нуждающимся странам.

В беседе с ТАСС он отметил, что помимо анонсированной министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым гуманитарной помощи беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых, российские экспортеры поставляют в нуждающиеся страны миллионы тонн пшеницы и других зерновых культур по высококонкурентным ценам.

"Выгода от такого партнерства для наших покупателей очевидна, она измеряется сотнями миллионов долларов экономии ежегодно. Достаточно посмотреть на Ирак, который в угоду политике не допускает российскую пшеницу на тендеры и в результате переплачивает минимум $80 за тонну из-за отсутствия конкуренции. Это приведет к дополнительным тратам только в этом сезоне порядка $280 млн, которые могли бы пойти на социальные цели или закупку других групп продовольствия", - уверен Зернин.