Александр Лозовский сменил Михаила Славинского на посту руководителя "Ситилинка"

Возглавлявший компанию 20 лет Михаил Славинский принял решение об уходе из нее

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Александр Лозовский занял пост генерального менеджера ретейлера "Ситилинк", Михаил Славинский, возглавлявший компанию 20 лет, принял решение об уходе из нее, говорится в сообщении компании.

"Ситилинк" решил сместить фокус своей стратегии с географической экспансии и сосредоточиться на развитии своего исторически самого сильного направления - онлайн-продажах. <…> Возглавит новый этап развития компании "Ситилинк" Александр Лозовский. Михаил Славинский, занимавший позицию генерального менеджера с 2014 года, покинул компанию", - отмечается в сообщении.

Лозовский работает в компании "Ситилинк" с 2011 года. Он прошел путь от директора дивизиона "Москва" до заместителя генерального менеджера по управлению розничной сетью компании, отмечается в сообщении.

"Мы благодарны Михаилу за 20 лет, которые он работал в структурах компании Merlion. И за те достижения, которые ему удалось добиться в качестве руководителя "Ситилинка" - увеличение оборота компании в четыре раза и завоевание позиции одного из лидеров рынка электронной коммерции. <...> Перед "Ситилинком" стоят большие задачи и уверен, что глубокое понимание потребностей клиентов и отличное знание рынка позволят Александру [Лозовскому] реализовать новую стратегию компании", - приводятся в сообщении слова президента группы компаний Merlion Дмитрия Виноградова.

"Ситилинк" - один из лидеров российского e-commerce с оборотом более 175 млрд рублей в 2021 году. У компании около 900 магазинов и пунктов выдачи товаров в 400 городах России.