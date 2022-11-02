2 ноября, 11:17,
обновлено 2 ноября, 12:04
Санкции в отношении России

Британия ввела санкции против бывших руководителей "Евраза" и еще двух предпринимателей

Британия ввела санкции против бывших руководителей "Евраза" и еще двух предпринимателей
Здание МИД Великобритании в Лондоне
© Kumpel/ Shutterstock/ FOTODOM

Санкции подразумевают запрет на въезд на территорию королевства и заморозку активов на территории страны в случае их наличия

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Великобритания ввела против бывших руководителей российской горно-металлургической компании Evraz Александра Фролова и Александра Абрамова, а также против генерального директора компании "Татавтодор" Айрата Шаймиева и генерального директора компании "Таиф" Альберт Шигабутдинов. Об этом говорится в обновленном санкционном списке, опубликованном в среду МИД Соединенного Королевства.

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Основанием для введения рестрикций против указанных лиц указано получение ими "выгоды от правительства России или его поддержка". Санкции подразумевают запрет на въезд на территорию королевства и заморозку активов на территории страны в случае их наличия.

В марте 2022 года все неисполнительные директора Evraz - Александр Абрамов, Александр Фролов, Александр Изосимов, Дебора Гуджен, Евгений Швидлер, Евгений Тененбаум, Карл Грубер, Мария Гордон, Сэр Майкл Пит и Стивен Оделл - покинули совет директоров компании после введения Великобританией санкций в отношении крупнейшего акционера Evraz Романа Абрамовича.

Всего с начала спецоперации РФ на Украине Лондон ввел санкции в отношении более чем 1,4 тысячи физических и 160 юридических лиц, в том числе против "120 олигархов, совокупное состояние которых оценивается более чем в 130 млрд фунтов стерлингов (почти $150 млрд по текущему курсу - прим. ТАСС)".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям. 

Теги:
ВеликобританияРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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