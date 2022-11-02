В Башкирии инвесторам представили 39 новых площадок под производства

Общая площадь превышает 50 га

ТАСС, 2 ноября. Еще 39 новых инвестиционных площадок для производственной деятельности представили инвесторам в Башкирии. Общая площадь превышает 50 га, сообщает в среду пресс-служба правительства республики.

"Корпорация развития Республики Башкортостан представила инвесторам 39 новых инвестиционных площадок для размещения на их территории объектов производства. Земельные участки, общая площадь которых составляет более 50 га, находятся в Уфимском районе, недалеко от международного аэропорта "Уфа", - говорится в сообщении.

Генеральный директор Корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов подчеркнул, что преимуществом представленных площадок является удобное расположение в плане логистики, близость к точкам подключения сетей инженерной инфраструктуры и наличие подъездных путей. "Инвесторам, которые заинтересуются размещением производств на данных площадках, специалисты Корпорации окажут безвозмездную консультационную и методологическую поддержку в вопросах взаимодействия с собственником земельных участков и ресурсоснабжающими организациями", - приводятся в сообщении слова Габбасова.

Отмечается, что Корпорацией развития в работу внедрены инструменты знакомства со свободными площадками в режиме онлайн - съемка в формате 360 и создание виртуальных туров.

Как уточнили ТАСС в Корпорации развития Республики Башкортостан, всего на сегодняшний день имеется информация о 321 свободной инвестиционной площадке под ведение производственной деятельности.