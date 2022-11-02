Polymetal уже не рассматривает возможность продажи российских активов

Глава компании Виталий Несис сообщил, что целью является поддержание акционерной стоимости

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Polymetal, крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России, в настоящее время уже не рассматривает возможность продажи российских активов. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сообщил глава компании Виталий Несис.

"Продажа российских активов больше не рассматривается. Нашей целью является поддержание акционерной стоимости. Оптимальным сценарием считаем разделение активов между двумя юрисдикциями, что позволит акционерам получить максимальную выгоду от активов в двух странах", - отметил он.

Также он сообщил, что Polymetal в настоящее время продает золото из России азиатским странам. "Ранее мы продавали большую часть золота через российские банки в Лондон, а в Казахстане мы продавали Национальному банку Казахстана. Сейчас в Казахстане мы продолжаем продавать золото Национальному банку, а российское золото покупает ряд стран Азии", - сказал он.

При этом топ-менеджер не назвал страны, которые покупают золото у компании.

По итогам девяти месяцев 2022 года реализация золота Polymetal уменьшилась в годовом выражении на 19%, до 816 тыс. тройских унций, тогда как продажи серебра возросли на 20%, до 15,1 млн унций.

В июле Polymetal заявил, что рассматривает потенциальную возможность продажи своих российских активов.

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Крупнейший акционер - группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров - владеет 23,9% акций компании. В свободном обращении находится 75,2% акций.​​​​​​