Кабмин направит более 1,6 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса в Крыму

Премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что средства пойдут на выплату для 1,5 тыс. организаций в сфере туризма, при условии, что в течение шести месяцев с 1 октября до начала апреля 2023 года будет сохранена занятость на уровне не ниже 80%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство России направит свыше 1,6 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса в Крыму и Севастополе, сообщил в среду премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Сейчас туристическому бизнесу в Республике Крым и в Севастополе в связи со сложившейся ситуацией приходится нелегко. Чтобы предприниматели могли и дальше вести бизнес, сохранять рабочие места, им необходима государственная поддержка. Направим в эти российские субъекты свыше 1 млрд 600 млн рублей", - сказал глава правительства.

Мишустин пояснил, что средства пойдут на единовременную выплату для 1,5 тыс. организаций в сфере туризма, при условии, что в течение шести месяцев с 1 октября 2022 года до начала апреля 2023 года будет сохранена занятость на уровне не ниже 80%. По словам премьера, такая финансовая поддержка определена с учетом показателей развития туристического сектора в этих регионах, а также с учетом двух минимальных размеров оплаты труда в 2022 году.

"Ситуация в Крыму у нас находится под особым контролем, продолжим оказывать всю необходимую помощь его жителям и предпринимателям", - заверил глава правительства.