В Индии заявили, что уход компаний Запада из РФ дает возможность индийским занять их место

Директор индийской компании Khemka Global infrastructure Ашиш Хемка считает перспективной сферу науки и технологий

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 ноября. /ТАСС/. Уход западных компаний из России предоставляет возможность индийским занять их место, каждый житель Индии может начать бизнес с РФ. Об этом ТАСС заявил в среду директор индийской компании Khemka Global infrastructure Ашиш Хемка.

Индийский предприниматель рассказал, что бизнес семьи Хемка связан с Россией уже несколько десятков лет. "Россия - в моей крови. В моей семье я представляю третье поколение, сотрудничающее с Россией. Мой дед и его брат начали бизнес в России в 1950-х. Уже почти 80 лет. Они начали с экспорта тяжелого промышленного оборудования из России в Индию", - напомнил он.

Хемка считает, что бизнес его семьи подтверждает потенциал сотрудничества, который есть у России и Индии в торгово-экономической сфере. "У нашей компании с Россией идет бизнес. И у нас огромные возможности. И не только у нас, а у каждого жителя Индии есть возможность строить бизнес с Россией", - подчеркнул Хемка.

"У нас 15 компаний, работающих в разных секторах. Мы импортировали из России в Индию железнодорожное и портовое оборудование, оборудование для электростанций и горнодобывающей промышленности. Эти четыре направления исторически на протяжении десятилетий были основными в нашем бизнесе с РФ. Последние несколько месяцев я общался со многими как в Индии, так и в России, и я полагаю, что есть много других областей, в которых можно работать с РФ", - уточнил предприниматель.

Новый шанс

По словам Хемки, последствия введения Западом антироссийских санкций дают преимущество индийским компаниям. "Геополитика существовала всегда и продолжит существовать. Да, есть санкции. Но есть также и возможности. Например, многие западные компании уходят с российского рынка - как розничной торговли, так и промышленные. Это дает возможности индийским компаниям прийти и занять их место. Это для них новый шанс", - уверен он.

Предприниматель считает перспективной сферу науки и технологий. "Сфера, которая имеет потенциал [развития сотрудничества] с Россией, - это технологии, наука. Сотрудничество в этой сфере нужно коммерциализировать", - указал он. Так, по его оценке, в "России есть новые технологии, интересные Индии". "Нам надо привносить их в сотрудничество в уже существующих областях. Например, зеленая энергетика, транспорт. В Индии продолжает развиваться транспортная система. У России очень хорошие технологии в использовании рек, также по автомобильным и железным дорогам, в коммерческой авиации. Это все сферы, где можно работать в области технологий", - перечислил он.

Кроме того, Хемка видит потенциал в развитии розничной торговли. "Наша компания занимается поставкой оборудования, но как предприниматель я хочу расширить портфель, и я думаю, есть возможности в сфере розничной торговли по разным направлениям: продукты питания и напитки, одежда, услуги, развлечения, повседневные услуги. Индийские компании могут предоставлять услуги и товары следующего поколения, которые являются экологическими и которые будут привлекательны российскому рынку", - пояснил он.

Хемка также обратил внимание на перспективы расширения связей России и Индии в сфере банковских услуг. "Например, банковские операции. Индия очень продвинута в онлайн-банкинге", - отметил предприниматель.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Ряд иностранных компаний заявили об уходе из РФ.