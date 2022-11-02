Брокеры сообщили о планах ухода ретейлера Gap из России

По данным консалтинговой компании NF Group, в настоящее время в России работает 11 магазинов Gap

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Крупнейший американский ретейлер одежды Gap планирует уйти из России. Об этом в среду ТАСС сообщили брокеры, работающие на рынке торговой недвижимости.

"По нашим данным, GAP закрывает все свои магазины в России и уходит из страны", - сказала директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

Разговоры об уходе Gap давно ходят в индустрии, сообщила ТАСС партнер, руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова. "Полагаю, что аналогичная ситуация (дискуссии о выходе - прим. ТАСС) происходит у большинства западных сетей", - сказала собеседница агентства.

По данным консалтинговой компании NF Group (бывшая Knight Frank Russia), в настоящее время в России работает 11 магазинов Gap (10 в Москве и один в Санкт-Петербурге).

Ранее о том, что ретейлер Gap закроет все магазины в России, сообщила газета "Известия".