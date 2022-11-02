Иран намерен закупать газ у России и продавать свой другим странам

Замминистра иностранных дел Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари отметил, что соглашение о своповых поставках российского газа находится на стадии доработки

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Ирана планируют закупать газ у России и поставлять добытый в республике газ в соседние страны. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари, передает агентство ISNA.

"Сценарий торговли газом Ирана с Россией заключается в том, чтобы покупать газ у этой страны, а затем экспортировать наш собственный газ в соседние государства", - пояснил Сафари, комментируя идею превращения Ирана в газовый хаб. "Если мы не будем покупать или обменивать российский газ, Россия будет сотрудничать с другими странами. В последнее время поднимался вопрос о торговле российским газом с Турцией, в результате мы должны быстро воспользоваться открывающимися возможностями", - добавил он.

"Соглашение о своповых поставках российского газа находится на стадии доработки. Единственная проблема, из-за которой произошла отсрочка, заключалась в стране-посреднике, через которую российский газ должен поступать в Иран", - добавил замминистра.

По словам Сафари, в ближайшее время "Иран и Россия создадут совместное предприятие для строительства газопровода в государства Персидского залива и Аравийского моря".

Заместитель министра нефти Ирана Ахмед Асадзаде 13 октября заявил, что "Газпром" имеет перспективную возможность транспортировать свой газ через Иран в соседние страны, в том числе в Пакистан. 17 октября член комиссии иранского Меджлиса (парламента) по энергетике Алиреза Варнасери высказал мнение, что Иран мог бы стать хабом для поставок российских нефтегазовых продуктов в другие страны. 1 ноября Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что своповые поставки в Иран нефтепродуктов уже начались, стороны прорабатывают вопрос своповых поставок газа.