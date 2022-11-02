Минсельхоз не исключает снижения урожая в России из-за уменьшения внесения удобрений

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что для сохранения доступности минеральных удобрений продолжает действовать специальный комплекс мер

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз не исключает снижения объема урожая в России в 2023 году из-за уменьшения внесения удобрений. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Значительное снижение цен на сельхозпродукцию на фоне достаточно высокой стоимости удобрений в текущем сезоне привело к снижению их доступности для аграриев. Как результат - с августа отмечается замедление темпов закупки удобрений, и это влечет риски недостижения планового показателя по внесению, и главное - может стать причиной уменьшения объемов урожая будущего года", - сказал министр.

Он отметил, что для сохранения доступности минеральных удобрений продолжает действовать специальный комплекс мер. Возникающие вопросы решаются в рамках межведомственного штаба. На данный момент аграрии приобрели 4,4 млн тонн минеральных удобрений. Научно обоснованная потребность внесения удобрений составляет порядка 80 кг на га. В 2019 году показатель составлял 46 кг на га, в 2022 он должен превысить 60 кг на га.

Минсельхоз не фиксирует проблем с обеспеченностью аграриев средствами защиты растений. Для ускорения доставки в страну иностранной продукции разрешен ввоз через любые пункты пропуска. Ситуация с поставками в Россию сельхозтехники и оборудования стабилизируется, министерство не получает сигналов о значительных проблемах, добавил Патрушев.

Прогноз Минсельхоза по урожаю зерна в России в 2022 году составляет 150 млн тонн, в том числе 100 млн тонн пшеницы.