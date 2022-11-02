Кабмин направит более 4 млрд рублей на очистку территории в Усолье-Сибирском

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что завершен комплекс первоочередных действий, который позволил устранить непосредственную угрозу экологической катастрофы и снять режим ЧС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство России направит более 4 млрд рублей на продолжение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Усолье-Сибирском, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в среду на заседании кабмина.

Он напомнил, что в настоящее время завершен комплекс первоочередных действий, который позволил устранить непосредственную угрозу экологической катастрофы и снять режим ЧС. "Теперь предстоит продолжить расчистку территории от опасных веществ, которые скапливались на бывшем градообразующем предприятии "Усольехимпром" на площади более 600 га. Для этого направим свыше 4 млрд рублей на демонтаж заводских сооружений и емкостей с накопленными отходами", - сказал Мишустин.

"Важно снять экологические риски и вовлечь подготовленную территорию под строительство экотехнопарка", - указал он, пояснив, что "это создаст дополнительные возможности для трудоустройства местных жителей".

Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин ставил задачу реализовать мероприятия по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов, очистке загрязненных территорий в Усолье-Сибирском. "Правительством на эти цели выделяются серьезные средства", - подчеркнул председатель кабинета министров.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" в городе Усолье-Сибирское, в котором проживают более 76 тыс. человек, стало очагом экологического бедствия. На площадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также оставались емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. В августе 2020 года на место прибыли специалисты Росатома, федерального экологического оператора, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора. В декабре 2021 года они завершили неотложные мероприятия, чтобы снять угрозу утечки ядохимикатов.

Окончательно ликвидировать загрязнение в Усолье-Сибирском предполагается в 2024 году. Отходы планируется переработать на месте, построив для этого экотехнопарк.