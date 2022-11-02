Собянин: в Москве ввели в эксплуатацию первые корпуса индустриального парка "Руднево"

Их общая площадь превышает 4,6 тыс. кв. м, сообщил мэр столицы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Первые корпуса индустриального парка "Руднево", где разместится новая площадки ОЭЗ "Технополис Москва", ввели в эксплуатацию в Москве. Об этом сообщил в среду в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня ввели в эксплуатацию первые корпуса индустриального парка "Руднево" - будущей новой площадки ОЭЗ "Технополис Москва". Их общая площадь превышает 4,6 тыс. кв. м", - написал мэр.

Он уточнил, что со старта заявочной кампании, которая началась в мае этого года, было получено больше 100 обращений от инвесторов. Потенциальные резиденты планируют создавать предприятия по выпуску имплантируемых медицинских изделий, реагентов для медлабораторий, печатных плат и другой высокотехнологичной продукции.

Резидентов будущей площадки столичной ОЭЗ освободят от имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль составит 2%. Кроме того, на площадке будут действовать режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли.