2 ноября, 11:57

Мишустин не исключил оказания дополнительной помощи аграриям

Премьер-министр поручил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву "постоянно держать на контроле вопросы подготовки к следующему сельскохозяйственному сезону"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин не исключил оказания дополнительной помощи отечественным аграриям.

На заседании правительства в среду были подведены итоги сбора урожая, завершения осенних полевых работ и подготовки к следующему сезону. "Надо, конечно, отслеживать, как будет завершаться уборочная кампания, если потребуется - помочь сельхозпроизводителям", - указал глава кабинета министров, выслушав доклад руководителя Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

Мишустин поручил министру "постоянно держать на контроле вопросы подготовки к следующему сельскохозяйственному сезону". "Это включает осенние полевые работы, сев озимых и обеспечение аграриев всем необходимым к весне, включая семена, удобрения, технику, средства защиты растений", - перечислил премьер. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
© Информационное агентство ТАСС
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