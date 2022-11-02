Резидент ТОР "Николаевск" модернизирует самый северный порт Хабаровского края в 2025 году

Всего в модернизацию инвестор вложит 52,9 млн рублей

ТАСС, 2 ноября. Компания "Охотский торговый порт", которая стала резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Николаевск", в 2025 году завершит модернизацию морского порта в поселке Охотск на севере Хабаровского края, сообщается на сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал ряд документов о расширении границ нескольких дальневосточных ТОР, включив, в частности, в ТОР "Николаевск" порт Охотска.

"Компания "Охотский торговый порт" получила статус резидента территории опережающего развития "Николаевск" для реализации проекта по глубокой модернизации действующего порта в рабочем поселке Охотск Охотского района Хабаровского края. В результате модернизации пропускная мощность причального фронта превысит 300 тыс. тонн груза в год. Это позволит повысить объемы перевалки золотосодержащей руды и освоить грузооборот социально значимых грузов. Также обновление порта даст возможность хранить скоропортящиеся продукты. <…> Завершение модернизации запланировано на 2025 год", - говорится в сообщении.

Всего в модернизацию инвестор вложит 52,9 млн рублей. Как уточнил директор компании Марат Халиуллин, проект предусматривает, в частности, установку оборудования для снижения выбросов загрязняющих веществ и закупку дополнительной погрузочно-разгрузочной техники. "Кроме того, будут расширены виды деятельности порта. Установив рефрижераторные контейнеры, мы сможем хранить рыбную продукцию", - процитировали Халиуллина в пресс-службе КРДВ.

По данным КРДВ, всего на территории Хабаровского края реализуют проекты 89 резидентов ТОР, которые инвестировали 98 млрд рублей и создали более 5,7 тыс. рабочих мест.