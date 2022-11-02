Интеграция "Честного знака" и ЕГАИС запущена в рамках пилота по маркировке пива

Как сообщили в ЦРПТ, совместная работа двух систем позволит без привлечения бюджетных средств сформировать систему поштучного учета пива

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Система цифровой маркировки "Честный знак", интегрированная с системой Росалкогольрегулирования ЕГАИС, стала доступна участникам оборота пива и слабоалкогольных напитков. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки).

"Интеграция маркировки и ЕГАИС - это одна из ключевых задач эксперимента по маркировке пива и слабоалкогольных напитков. Совместная работа двух систем позволит без привлечения бюджетных средств сформировать систему поштучного учета пива", - сообщила руководитель товарной группы "Пиво" ЦРПТ Яна Низамиди, слова которой приводятся в сообщении.

В ЦРПТ уточнили, что теперь участнику эксперимента по маркировке пива и слабоалкогольных напитков при регистрации организации в системе "Честный знак" не требуется указывать места осуществления деятельности, эти данные автоматически будут загружены в систему маркировки из ЕГАИС. А переданные в ходе эксперимента в ЕГАИС отчеты о производстве, заявки о фиксации сведений о ввозе или перемещении пива и слабоалкогольной продукции, содержащие коды идентификации будут автоматически поступать из ЕГАИС в систему маркировки.

Как добавили в пресс-службе, интеграция "Честного знака" и ЕГАИС действует в рамках эксперимента по маркировке пива и слабоалкогольных напитков. Две системы обменялись сведениями об участниках оборота пива, о выпускаемой продукции, а также о выпущенных и нанесенных в ходе эксперимента кодах маркировки и об обороте продукции на основе реальных производственных данных.

"Интеграция систем ЕГАИС и "Честный знак" призвана в короткие сроки повысить прозрачность рынка пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, а также снизить количество недобросовестных участников рынка", - цитирует пресс-служба заявление Росалкогольрегулирования.

О маркировке

Эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков продлится до 28 февраля 2023 года. Ранее Минпромторг, ЦРПТ и Ассоциация производителей пива договорились поэтапно внедрять цифровую маркировку в пивоваренной отрасли: с 1 апреля 2023 года она станет обязательной для продукции в кегах, с 1 октября 2023 года - в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года - в алюминиевых банках.

По данным ЦРПТ, на сегодня в эксперименте принимают участие 317 участников, в числе которых 187 производителей, 25 импортеров, 93 организации оптово-розничного звена, 12 компаний гостинично-ресторанного бизнеса. Кроме того, к эксперименту присоединились 319 технологических компаний - 150 системных интеграторов производства, 37 интеграторов в сегменте розницы и HoReCa, 37 таможенных складов и логистический центр, а также 101 типография.

Национальная система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. Также проводятся эксперименты по маркировке БАД, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.