"Дочка" Сбера заместит зарубежные агронавигаторы в России после ухода компаний с рынка

В пресс-службе компании сообщили, что она стала первым сертифицированным поставщиком автопилотов на основе ИИ на рынке умной сельхозтехники

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies) стала первым сертифицированным в РФ поставщиком автопилотов на основе ИИ на рынке умной сельхозтехники. Это решение позволит заместить зарубежные автопилоты для тракторов и комбайнов, производители которых заявили об уходе с рынка в марте 2022 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Ведущий российский разработчик систем искусственного интеллекта (ИИ) для автономного управления наземным транспортом (участник ассоциации "ИнтерАгроТех") компания Cognitive Pilot получила заключение Минпромторга России о подтверждении производства на территории Российской Федерации и включена в реестр российской радиоэлектронной продукции. Таким образом, компания стала первым сертифицированным поставщиком автопилотов на основе ИИ на рынке умной сельхозтехники", - сообщили в пресс-службе.

К началу 2022 года число установок в России зарубежных систем параллельного вождения на базе спутниковой навигации, таких как Trimble, TopCon, AgLeader и других, по данным "ИнтерАгроТех", составило порядка 150 тыс.

"Мы получили важный результат для обеспечения технологического суверенитета и продовольственной безопасности нашей страны. У нас появилось инновационное решение, отлично зарекомендовавшее себя в промышленной работе в российских агрохозяйствах, которое призвано заместить зарубежные продукты в такой значимой области, как автопилотирование сельхозтехники ", - цитирует пресс-служба замминистра промышленности и торговли РФ Василия Шпака.

Также сообщается, что система Cognitive Pilot установлена сейчас на более чем 1 000 комбайнов в 30 регионах страны. "Проведена огромная работа совместно с департаментом радиоэлектронной промышленности Минпромторга, ассоциацией "ИнтерАгроТех", а также партийным проектом "Единой России" "Выбираем свое". Эти документы фактически являются юридическим оформлением полного замещения зарубежных производителей систем автопилотирования на рынке российским аналогом нового поколения и более высокого качества, реальным и эффективным примером работы программы импортозамещения в России", - приводятся в сообщении слова гендиректора Cognitive Pilot Ольги Усковой.

О компании

Сейчас компания Cognitive Pilot производит систему автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта, которая позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику, при этом самому сконцентрироваться на контроле качества процесса обработки поля или уборки урожая. По оценке компании Cognitive Pilot, автоматическая обработка беспилотным трактором позволит повысить производительность обработки почвы на 20%, экономить семена до 40% и повысить урожайность до 10%. Клиентами Cognitive Pilot являются крупнейшие агрохолдинги России: "Эконива", ГАП "Ресурс", ГК "Степь", "АО фирма "Август", "Агрокомплекс им. Ткачева", "Песчанокопская аграрная группа" и другие. Продукция компании используется в 12 странах мира, помимо РФ.