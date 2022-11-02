Nord Stream завершил первичный сбор данных на месте повреждения "Северного потока"

На морском дне обнаружены кратеры техногенного характера, участок трубы полностью разрушен, сообщили в компании

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Оператор "Северного потока" - компания Nord Stream AG - завершил первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Швеции, говорится в сообщении компании. На морском дне обнаружены кратеры техногенного характера, участок трубы полностью разрушен.

"По состоянию на 2 ноября 2022 года компания Nord Stream AG завершила первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. По предварительным результатам осмотра места повреждения на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга. Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м", - отмечается в сообщении.

Специалисты компании продолжают анализировать полученные в ходе обследования данные.

Ранее в Nord Stream AG сообщали, что зафрахтованное оператором судно прибыло для обследования газопровода к предполагаемому месту повреждения в водах Швеции, обследование может занять 3-5 дней. При этом в части обследования участка газопровода в исключительной экономической зоне Дании компания продолжает ожидать решения властей о предоставлении разрешений на проведение работ по оценке повреждений.

27 сентября компания Nord Stream AG заявила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

1 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что компания "Газпром" была допущена к обследованию мест взрывов на "Северных потоках" и уже обнаружила соответствующие повреждения газопроводов. По словам главы государства, результаты обследования доказывают, что произошедшее ЧП на газопроводах - очевидный теракт.