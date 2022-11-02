В Крыму приняли закон о национализации двух ТЦ, комбината и судостроительного завода

Всего в собственность региона передано более 130 объектов, относящихся к компаниям "Руслайн Ко", "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и "Судостроительный завод "Залив"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Крыма на заочном голосовании решили передать в собственность республики более 130 объектов "Руслайн Ко", Бахчисарайского комбината "Стройиндустрия" и судостроительного завода "Залив", написал в своем Telegram-канале в среду глава республиканского парламента Владимир Константинов.

"Депутаты утвердили изменения. <...> Поправками дополняется перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации. В собственность Республики Крым передано более 130 объектов, относящихся к ООО "Руслайн Ко", (арендатор ООО "Новацентр К", ООО "Модуль ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и ОАО "Судостроительный завод "Залив", - написал Константинов.

Спикер Госсовета уточнил ТАСС, что производство на предприятиях после смены собственника не будет приостанавливаться. "Бахчисарайский цементный завод работает, торговые центры открыты. Все нормально. Имущество Керченского завода "Залив" не имеет никакого отношения к нашему судостроительному заводу имени Б. Е. Бутомы. Наш завод работает, выполняет заказы. Что касается национализации, речь идет об остатках имущества, которое числится за заводом "Залив", в том числе о части акватории", - сказал Константинов.

Депутаты Госсовета Крыма 18 октября на заочном голосовании приняли закон о возможности признания собственностью республики имущества недружественных иностранных государств и их граждан. Изменения затронут земельные участки и другие объекты движимого и недвижимого имущества, которые на 24 февраля принадлежали указанным лицам.

В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что во вторник подпишет документ о передаче в собственность республики имущества "Руслайн Ко", бахчисарайского комбината "Стройиндустрия" и судостроительного завода "Залив".