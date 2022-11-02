МИД РФ: продление зерновой сделки будет рассматриваться в зависимости от ее выполнения

По словам замглавы ведомства Андрея Руденко, Киев предоставил Москве четкие гарантии того, что атаки с использованием инфраструктуры для вывоза зерна в Черном море более не повторятся

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Вопрос продления участия России в зерновой сделке после 18 ноября будет зависеть от ее полной и пропорциональной реализации вне зависимости от решения Москвы возобновить в ней участие на этом этапе. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Замминистра обратил внимание, что Россия ранее лишь приостановила участие в зерновой сделке, а теперь его возобновила. "Что касается решения вопроса о продлении, то это отдельная тема, по которой будет приниматься решение с учетом всех сопутствующих факторов. И главный из них это то, чтобы та сделка, которая была заключена с ООН, Турцией и Украиной, реализовывалась в полном объеме: и российская, и украинская часть. К сожалению, мы здесь видим большую диспропорцию, российская часть реализуется из рук вон плохо по вывозу российского зерна, продовольствия и удобрений, это будем учитывать", - сказал Руденко.

По его словам, Киев предоставил Москве четкие гарантии того, что атаки с использованием инфраструктуры для вывоза зерна в Черном море более не повторятся.

"У нас есть четкие гарантии со стороны Украины о неповторении подобных атак с использованием в том числе инфраструктуры и коридоров, связанных с вывозом зерна", - указал замминистра, отвечая на вопрос ТАСС о том, какого рода гарантии были получены.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия возвращается к участию в зерновой сделке, получив письменные гарантии от Киева о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы. Там отметили, что это произошло благодаря посредничеству ООН и Турции. Как подчеркнули в министерстве, украинская сторона официально заверила, что морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями зерновой сделки и связанным с ней положением о Специальном координационном центре.

Российское оборонное ведомство 29 октября сообщало о приостановке реализации соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов после совершения Украиной террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора.