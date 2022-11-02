В Раде сообщили о сокращении экспорта Украины в страны СНГ почти на четверть

Больше всего сократилась торговля с Узбекистаном и Азербайджаном, уточнила замглавы комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Украинский экспорт в страны СНГ за девять месяцев сократился почти на 24% по сравнению с аналогичными показателями в прошлом году, более чем вполовину упала торговля с Азербайджаном и Узбекистаном. Об этом в среду заявила замглавы комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

По ее данным, в январе - сентябре 2022 года экспорт в страны СНГ, за исключением России и Белоруссии, сократился на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. "Больше всего сократилась торговля с Узбекистаном и Азербайджаном - более чем вполовину. Это связано в первую очередь с усложнением логистических путей", - цитирует Пидласу пресс-служба Верховной рады в своем телеграм-канале.

При этом на 15% вырос экспорт с Украины в Молдавию, уточнила она.

Во вторник Пидласа на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем инициировала вопрос денонсации Киевом договора о зоне свободной торговли с СНГ, заключенного в 2011 году.