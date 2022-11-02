РЖД направит до 2025 года более 52 млрд рублей на обновление пассажирской инфраструктуры

Планируется провести работы на 22 вокзалах и 55 платформах

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) планирует направить более 52 млрд рублей на обновление пассажирской инфраструктуры до 2025 года, сообщил замглавы РЖД Дмитрий Пегов в интервью каналу "РЖД-ТВ".

"В 2023-2025 годы РЖД планируют направить на обновление пассажирской инфраструктуры свыше 52 млрд рублей, провести работы планируется на 22 вокзалах и 55 платформах", - отметил он.

По словам Пегова, с начала текущего года пригородный подвижной состав обновлен в 25 субъектах РФ. В холдинге приобрели и поставили на сеть 90 вагонов (18 составов) электропоездов "Ласточка", 150 вагонов (27 составов) электропоездов ЭП2Д и ЭП3Д, 96 вагонов локомотивной тяги, 22 вагона (девять составов) "Орланов". Кроме того, для дальних перевозок с начала 2022 года на железные дороги поставлено 136 новых вагонов.

В начале октября РЖД сообщали, что до конца текущего года ожидается поставка 155 вагонов для обновления пригородных поездов в 10 российских регионах.