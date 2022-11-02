США пообещали Молдавии $50 млн на закупку электроэнергии и укрепление энергобезопасности

В настоящее время республика частично компенсирует дефицит электроэнергии за счет более дорогостоящих поставок из Румынии

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. США пообещали выделить переживающей острый энергетический кризис Молдавии около $50 млн на закупку электроэнергии и укрепление энергетической безопасности. Об этом сообщило на своем сайте представительство USAID (Агентства США по международному развитию) в Кишиневе.

"USAID сотрудничает с правительством Молдавии с целью принятия поправки к существующему соглашению о целях развития, которая позволит использовать $30 млн из бюджета США для возмещения расходов на покупку электроэнергии", - говорится в документе. В нем отмечено, что также планируется разблокировать предоставление помощи в размере $19,5 млн для укрепления энергетической безопасности республики.

Молдавия испытывает дефицит электроэнергии после ограничения ее поставок со стороны Украины и Молдавской ГРЭС, расположенной в непризнанном Приднестровье. Власти ужесточили меры экономии электроэнергии, в числе которых сокращено освещение улиц, жителям не рекомендовано пользоваться лифтами. Администраторам коммерческой недвижимости рекомендовано сократить освещение на 30%, отключить фонтаны, рекламные щиты. Температура внутри помещений должна быть не выше 19 градусов, а в нерабочее время - не выше 15 градусов.

В настоящее время республика частично компенсирует дефицит электроэнергии за счет более дорогостоящих поставок из Румынии. В Тирасполе сообщили, что вместо 70% потребности Молдавии могут обеспечить только 27% из-за снижения поставок газа из России на 30% в октябре. В "Газпроме" сокращение объяснили отказом украинской компании "Нафтогаз" обеспечить транзит в полном объеме.

На фоне энергокризиса в Молдавии проходят протесты оппозиции с требованием отставки правительства, которое критикуют за рост цен, а также за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.