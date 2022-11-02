Возврат под гарантии. Москва возобновила участие в зерновой сделке

Украина письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях, заявили в Минобороны России

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия решила возобновить свое участие в зерновой сделке после того, как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях. Об этом заявили в среду журналистам в Минобороны РФ.

Однако, как уточнили в МИД РФ, продление сделки, заключенной 22 июля сроком на 120 дней, будет рассматриваться отдельно.

О приостановке участия Москвы в соглашении военное ведомство объявило ближе к вечеру 29 октября, после того как украинские беспилотники атаковали российские корабли и гражданские суда в Севастополе. РФ требовала от Украины гарантировать безопасность зернового коридора и напоминала, что часть сделки, касающаяся разблокировки российского экспорта продовольствия и удобрений, до сих пор не выполнена.

ТАСС собрал основное, что известно о приостановке и возобновлении соглашения.

Причины приостановки

Россия объявила о приостановке своего участия в сделке из-за того, что украинские воздушные и морские беспилотные аппараты утром 29 октября атаковали в Севастополе российские корабли и гражданские суда, которые были задействованы в работе зернового коридора. По данным Минобороны РФ, атака не причинила серьезного ущерба.

Как отмечали в ведомстве, Украина, которой помогали специалисты из Великобритании, воспользовалась для нападения маршрутом, частично проходившим по коридору, и как минимум один беспилотник мог быть запущен с судна, которое находилось в границах безопасной зоны. В связи с этим Москва не может "гарантировать безопасность гражданских судов", подчеркивали в военном ведомстве.

Российские власти потребовали от Украины гарантий, что Киев не будет создавать угроз для гражданских и военных судов, а также напомнили, что вторая часть достигнутых в Стамбуле соглашений - о разблокировке экспорта продовольствия и удобрений из РФ - до сих пор не реализована. Кроме того, президент России Владимир Путин напоминал, что сделка не отвечает изначально заявленным целям, так как беднейшие страны получили только 3-4% поставленного в ее рамках украинского зерна.

Пауза на переговоры

В воскресенье, 30 октября, суда не ходили по зерновому коридору, но делегации ООН, Турции и Украины согласовали график движения на следующий день и уведомили об этом Россию. Суда под турецким флагом продолжат ходить по этому маршруту, подчеркивали в Анкаре.

Вечером 31 октября Минобороны РФ объявило, что "до прояснения ситуации <...> движение по коридору безопасности <...> приостановлено". Во вторник международные инспекторы, однако, продолжали проверять суда в Черном море, и только во второй половине дня совместный координационный центр в Стамбуле сообщил об отмене движения зерновозов на среду.

Все это время продолжались переговоры, которые шли в первую очередь между Россией и Турцией. Так, министры обороны и иностранных дел двух стран созвонились по два раза, а во вторник состоялся разговор президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Возвращение в сделку

Первыми о восстановлении зерновой сделки сообщили власти Турции. Министр обороны республики Хулуси Акар после очередного разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу во вторник вечером выразил мнение, что "соглашение будет продолжено", а в среду днем Эрдоган объявил о возобновлении движения судов по безопасному коридору начиная с 12:00 мск.

Вскоре эти данные подтвердили в Минобороны РФ. Как пояснили в ведомстве, Москва при посредничестве ООН и Турции получила от Киева необходимые письменные гарантии, которые были направлены в совместный координационный центр 1 ноября.

Путин, как сообщили в пресс-службе Кремля, по телефону рассказал о возвращении к сделке президенту Индонезии Джоко Видодо, а Эрдоган заявлял о намерении уведомить об этом американского президента Джо Байдена.

После объявления о возобновлении действия соглашений на мировом рынке резко снизились цены на зерно - стоимость декабрьского фьючерса на пшеницу на Чикагской товарной бирже падала на 6,3%, до $8,45 за бушель. Это сопоставимо с ростом цен после того, как Россия объявила о приостановке сделки, - тогда пшеница дорожала на 6%.

Российская помощь

Сразу после приостановки участия России в сделке глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил о готовности безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых в ближайшие четыре месяца. До этого Путин неоднократно подчеркивал, что Москва может бесплатно отправить нуждающимся и 300 тыс. тонн удобрений, которые из-за санкций застряли в европейских портах.

Первый груз с российскими удобрениями отправится из Европы в Африку в первую неделю ноября, сообщала гендиректор Организации ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен. Позднее гендиректор компании "Уралхим" Дмитрий Коняев подтвердил, что партию объемом в 20 тыс. тонн поставят в Малави - небольшую страну на юго-востоке Африканского континента, не имеющую выхода к морю. По словам Коняева, "Уралхим" обсуждает поставку и остальной части застрявших удобрений при участии ООН.

Возвращение Москвы в сделку не означает отмены бесплатных поставок российского зерна нуждающимся: в разговоре с индонезийским коллегой Путин подтвердил готовность предоставить "значительные объемы зерновых беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи". "Джоко Видодо поддержал такой подход", - отметили в пресс-службе Кремля.