Омская область и Алтайский край внедрили все 15 инструментов экспортного стандарта

Регионы-лидеры обеспечили создание необходимых условий для развития экспорта в сложных современных условиях, создав комплексную систему поддержки региональных экспортно-ориентированных компаний

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Два российских региона, Омская область и Алтайский край, полностью внедрили перечень из 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, разработанного Российским экспортным центром (РЭЦ) и являющегося целевым показателем нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщила в среду пресс-служба РЭЦ.

"Российский экспортный центр подвел итоги внедрения в субъектах РФ Регионального экспортного стандарта 2.0. По результатам мониторинга по состоянию на 1 ноября определились явные лидеры 2022 года. Ими стали Омская область, которая первая среди регионов России реализовала в текущем году все 15 инструментов стандарта, Алтайский край, также внедривший все инструменты, и Свердловская область - 14 инструментов", - сообщила пресс-служба.

Регионы-лидеры обеспечили создание необходимых условий для развития экспорта в сложных современных условиях, создав комплексную систему поддержки региональных экспортно-ориентированных компаний, подчеркивается в сообщении.

"Эффективность развития экспорта во многом зависит от усилий региональных властей в этой области, формирования инфраструктуры, обеспечения доступности мер поддержки для предприятий, и наша задача - содействие регионам в создании базовых условий для развития внешнеэкономической деятельности посредством внедрения Регионального экспортного стандарта", - подчеркнула гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, ее цитирует пресс-служба.

Внедрение инструментов позволяет обеспечить реальный рост экспорта, отмечают в пресс-службе РЭЦ. Например, лидер рейтинга, Омская область, за полгода увеличила совокупный экспорт на четверть, при этом объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров вырос в полтора раза к аналогичному уровню прошлого года, говорится в сообщении.

В топ-10 субъектов РФ по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 также вошли Башкирия, Рязанская область, Хабаровский край, Волгоградская область, Калужская область, Краснодарский край и Москва.

О Региональном экспортном стандарте 2.0

В перечень инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 входит закрепление экспорта в документах стратегического планирования региона, разработка программы развития экспорта, создание центра поддержки экспорта, экспортного совета при губернаторе и органа власти, ответственного за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг. Среди инструментов также формирование базы данных экспортеров, обучение управленческой команды, подготовка в вузах кадров в сфере ВЭД, обеспечение присутствия на зарубежных рынках.

В перечне инструментов также обучение предпринимателей основам экспортной деятельности, организация мероприятий по расширению деловых связей с потенциальными зарубежными контрагентами, реализация акселерационных и других программ развития экспорта, развитие экспорта через каналы электронной торговли, создание механизмов продвижения региональной продукции за рубежом и механизмов популяризации экспортной деятельности среди молодых и экономически активных людей, сообщает РЭЦ.